مستشار ترامب السابق يسلم نفسه إلى مكتب التحقيق الفدرالي قبيل جلسة استماع

سلم ستيف بانون، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، قبيل مثوله أمام المحكمة لمواجهة اتهامات بعد رفضه التعاون مع التحقيق حول اقتحام الكابيتول.

ووفقا لوزارة العدل، كان من المتوقع أن يسلم بانون (67 عاما) نفسه لسلطات إنفاذ القانون يوم الاثنين ويمثل لأول مرة أمام محكمة فيدرالية.

وكانت الوزارة أعلنت قبل يومين أنها وجهت تهمة ازدراء الكونغرس إلى بانون لتجاهله مذكرة استدعاء في إطار التحقيقات في اقتحام الكابيتول.

ويعاقب ازدراء الكونغرس بعقوبة أقصاها السجن لسنة واحدة وغرامة أقصاها 100 ألف دولار.

وتم استدعاء بانون للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام أنصار دونالد ترامب لمبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي، الذي أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وحدث في اليوم الذي كان من المقرر أن يصادق فيه الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها ترامب.

المصدر: "رويترز" + RT