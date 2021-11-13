توجيه تهمة ازدراء الكونغرس إلى مستشار ترامب السابق

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها وجهت تهمة ازدراء الكونغرس إلى ستيفن بانون الذي عمل مستشارا للرئيس السابق دونالد ترامب لتجاهله مذكرة استدعاء في إطار التحقيقات في اقتحام الكابيتول.

وأشارت وزارة العدل إلى أنه تم توجيه تهمتين إلى بانون، واحدة بسبب رفضه الظهور أمام لجنة التحقيق التابعة للكونغرس، والثانية لرفضه تقديم الوثائق التي تطالب بها اللجنة.

ويعاقب ازدراء الكونغرس بعقوبة أقصاها السجن لسنة واحدة وغرامة أقصاها 100 ألف دولار.

إقرأ المزيد

يذكر أن ستيفن بانون كان كبير المستشارين الاستراتيجيين لترامب في البيت الأبيض، ولعب دورا بارزا في حملته الانتخابية عام 2016. وعمل مستشارا لترامب حتى بعد مغادرته البيت الأبيض على أساس اتفاق بينهما.

وتم استدعاء بانون للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام أنصار دونالد ترامب لمبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي، الذي أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وحدث في اليوم الذي كان من المقرر أن يصادق فيه الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها ترامب.

المصدر: "رويترز"