 
مباشر

الشرطة البريطانية: الانفجار الذي وقع أمام مستشفى في ليفربول كان "حادثا إرهابيا"

أخبار العالم

الشرطة البريطانية: الانفجار الذي وقع أمام مستشفى في ليفربول كان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqnd

أعلنت الشرطة البريطانية، أن الانفجار الذي وقع أمام مستشفى في ليفربول كان "حادثا إرهابيا"، مؤكدة أن "الدافع غير واضح".

إقرأ المزيد
سائق السيارة التي انفجرت في ليفربول منع وقوع كارثة
سائق السيارة التي انفجرت في ليفربول منع وقوع كارثة

وأكدت الشرطة، بحسب وكالة "رويترز"، أنها تعرف هوية الراكب، الذي كان يحمل القنبلة التي انفجرت داخل سيارة الأجرة أمام مستشفى في ليفربول بشمال انجلترا، لكن لا يمكنها الكشف عنها.

وقال روس جاكسون، من شرطة مكافحة الإرهاب إنه "على الرغم من أن الدافع وراء هذا الحادث لم يفهم بعد، نظرا لجميع الظروف، فقد أُعلن أنه حادث إرهابي، وما زالت شرطة مكافحة الإرهاب مستمرة في التحقيق".

وسبق أن أعلنت الشرطة البريطانية، أمس، عن مقتل شخص وإصابة آخر جراء انفجار سيارة تاكسي توقفت في حوالي الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش أمام مستشفى ليفربول للنساء.

وقالت إن راكبا في السيارة توفي في موقع الانفجار، في حين أصيب سائقها، ولا يزال في المستشفى في حالة مستقرة.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا