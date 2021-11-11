موسكو: الجنائية الدولية تفصّل "نظام روما" على مقاساتها السياسية

انتقد الدبلوماسي الروسي سيرغي ليونيدتشينكو ممارسة المحكمة الجنائية الدولية تفصيل ميثاقها التأسيسي (نظام روما) على مقاييس المتطلبات السياسية المتغيرة.

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وقال أثناء جلسة اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير المحكمة الجنائية الدولية: "موقف روسيا إزاء نشاطات المحكمة الجنائية الدولية معروف. الكثيرون يقولون إن مساءلة المذنبين مفتاح للسلام. لكن عندما تكون جهة قضائية دولية مسيسة تتولى القضية، فالنتيجة قد تغدو مختلفة تماما".

وأضاف أنه جاء التقرير الأخير للمحكمة مثله مثل تقاريرها السابقة، نموذجا من "العدالة الانتقائية"، لأن "هذه المحكمة تواصل التفصيل المفتعل لأحكام نظام روما على مقاسات متطلبات هذا الوضع السياسي أو ذاك، الأمر الذي يشوه فكرة القضاء الجنائي الدولي بعينها".

وتابع أن العالم لا يعرف سابقة لعبت المحكمة الجنائية الدولية فيها دورا أسهم في إرساء الاستقرار "سواء في منع ارتكاب جرائم جديدة أو تسهيل عملية المصالحة الوطنية".

وأضاف أن "الفضل في الوتيرة الإيجابية التي نشاهدها في ليبيا ودارفور يعود للمواطنين والسلطات القومية بشكل حصري".

وأعرب عن ثقته بأن الأجهزة القضائية في الدول قادرة على سوق المذنبين للعدالة بشكل فعال، وضمان نزاهة المحاكمات ومراعاة حقوق المتقاضين.

المصدر: "تاس"