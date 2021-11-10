نائب في البرلمان الإيراني: الاتفاق النووي لم يعد يحتل الصدارة بقائمة أولويات إيران

قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، إن الاتفاق النووي لم يعد يحتل الصدارة بقائمة أولويات إيران.

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وأضاف مالكي في مقابلة له مع وكالة "مهر" للأنباء، أن "السلوك الأمريكي تسبب بإحكام جدار عدم الثقة بين البلدين يوما بعد يوم.. لذا نطالب الغرب وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة بتقديم الضمانات اللازمة".

وتابع مالكي: "لا نضع كل ما نملك في سلة الاتفاق النووي كما فعلت حكومة روحاني" مشيرا إلى أنه "في الحكومة السابقة جميع طاقات وإمكانيات البلد وضعت رهنا بالمفاوضات لكن توجهات الحكومة الجديدة تختلف عن سابقتها".

وأكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن "بلاده لا تسمح بأن تصبح المفاوضات استنزافية".

المصدر: RT