إيران: لن نخوض في مفاوضات نووية.. الموضوع النووي تم الاتفاق عليه بصورة كاملة عام 2015
AP
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قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، "لن نخوض في مفاوضات نووية، الموضوع النووي تم الاتفاق عليه بصورة كاملة في عام 2015".
وأضاف باقري في تصريحات قبيل توجهه من باريس إلى برلين، في رحلته التي يقوم بها إلى عدة دول أوروبية، إن "ما نناقشه في المفاوضات المقبلة في فيينا هو موضوع آثار خروج واشنطن من الاتفاق، وهذا ينحصر فقط بالعقوبات غير القانونية المفروضة علينا".
وغادر باقري متوجها إلى برلين بعد باريس ومن المقرر أن يغادر بعد ذلك متوجها إلى لندن، ومدريد.
المصدر: RT
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