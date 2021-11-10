الجيش الصيني يجري مناورات بالقرب من تايوان

يجري الجيش الصيني مناورات عسكرية بالقرب من تايوان ردا على زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى الجزيرة، حسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

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وقالت وزارة الدفاع الصينية، في بيانها أمس الثلاثاء، إن المناورات في منطقة مضيق تايوان هي "إجراء ضروري لحماية السيادة الوطنية".

ولم يتطرق البيان إلى توقيت المناورات والقوات المشاركة فيها ومكانها.

وأضاف البيان أن "دورية الاستعداد للحرب المشتركة التي نفذتها (قيادة المسرح الشرقي) بالجيش الصيني كانت مدفوعة بالأقوال والأفعال غير الصحيحة للدول المعنية بشأن قضية تايوان، وأفعال أولئك الذين يدافعون عن استقلال الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي".

وتتمتع الولايات المتحدة بعلاقات قوية، ولكن غير رسمية، مع تايوان، وتتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن العديد من القضايا بما في ذلك هونغ كونغ وبحر الصين الجنوبي وجائحة فيروس كورونا والتجارة، ولم تتوافر على الفور تفاصيل عن الوفد الأمريكي الذي ورد أنه وصل إلى تايوان أمس الثلاثاء.

وأدان بيان صادر عن وزارة الدفاع الصينية الزيارة بشدة، قائلا "لا ينبغي لأحد أن يقلل من أهمية عزم جيش التحرير الشعبي على حماية السيادة الوطنية للشعب الصيني وسلامة أراضيه".

وتعتبر الصين تايوان أرضا تابعة لها ينبغي ضمها بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر.

المصدر: أسوشيتد برس