وزير دفاع تايوان يدعو إلى الاستعداد للدفاع عن الجزيرة في وجه الصين

قال وزير الدفاع التايواني إن بلاده يجب أن تكون مستعدة للدفاع عن نفسها، ولا يمكنها الاعتماد بشكل كلي على الدول الأخرى، في حال شنت الصين هجوما على الجزيرة.

وأضاف الوزير تشيو كو تشينغ للصحفيين، بعد استجوابه في البرلمان التايواني ضمن جلسة حول قضايا الدفاع الوطني: "يجب أن تعتمد الدولة على نفسها. إذا كان بإمكان أي أصدقاء مساعدتنا، فهذا، كما قلت من قبل، أمر يسعدنا. لكن لا يمكننا الاعتماد عليه تماما".

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ووصف تشيو كو تشينغ التوترات الحالية المتصاعدة بين الصين وتايوان بـ"الأشد" منذ 40 عاما.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الصين ستكون لديها "قدرات شاملة" لغزو الجزيرة بحلول عام 2025.

من جهتها قالت رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنها على يقين بأن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا اتخذت الصين خطوة ضد الجزيرة.

وأضافت "لدي ثقة في حصولنا على الدعم في ضوء العلاقة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، وأيضا على دعم الشعب الأمريكي، وكذلك الكونغرس".

تصاعدت حدة التوتر بين تايوان والصين في الآونة الأخيرة إلى أعلى مستوى منذ عقود، حيث أرسلت الصين أعدادا قياسية من الطائرات المقاتلة نحو المجال الجوي الدولي بالقرب من تايوان، ما أدى إلى تصعيد حملة المضايقات العسكرية.

تؤكد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، رغم أن الجزيرة تتمتع بالحكم الذاتي منذ انفصالها عن البر الرئيسي عام 1949 بعد حرب أهلية استمرت فترة طويلة.

المصدر: أسوشيتد برس