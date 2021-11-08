واشنطن: قلقون لزيادة هجمات تنظيم "داعش" في أفغانستان

أعرب الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان توم وست عن قلق بلاده إزاء ازدياد هجمات "داعش- ولاية خراسان" في أفغانستان، معوّلا على "طالبان" في النجاح بدحر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال، إن "واشنطن تستعد أيضا لجولتها المقبلة من المحادثات مع "طالبان"، لكنه لم يفصح عن تاريخ ذلك.

وأضاف: "واشنطن لا تبحث بشكل جاد إعادة فتح سفارتها في كابل في الوقت الحالي".

وتابع: "بالنظر إلى التهديد الإرهابي في أفغانستان، نريد أن تنجح طالبان في محاربة داعش. أعتقد أنهم يبذلون جهودا حثيثة جدا ضد هذا التنظيم الإرهابي".

من جهته، كشف مدير دائرة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية ضمير كابولوف، عن نية الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان توماس ويست مناقشة الوضع الحالي في أفغانستان مع موسكو خلال زيارته لروسيا.

وقال: "سنواصل العمل بعد اجتماع الترويكا الموسعة في إسلام آباد يوم 11 نوفمبر".

وأشار إلى أن المندوب الأمريكي سيصل إلى موسكو في 15 نوفمبر الجاري.

المصدر: "نوفوستي" + "رويترز"