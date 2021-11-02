قيادي في "طالبان" يتهم الولايات المتحدة بالسعي لأشعال حرب في أفغانستان

قال رئيس هيئة الأركان العامة الذي عينته حركة "طالبان"، قاري فصيح الدين، إن الولايات المتحدة بعد أن تكبدت هزيمة عسكرية في حربها مع "طالبان" بدأت الآن تحاول إشعال الوضع في أفغانستان.

واتهم فصيح الدين في كلمة ألقاها في إقليم بدخشان بشمال شرق أفغانستان، الولايات المتحدة بأنها تحاول بعد هزيمتها دعم القوات المناهضة لحركة "طالبان".

وقال فصيح الدين إن الولايات المتحدة تسعى الآن بطرق ملتوية لإشعال حرب جديدة في أفغانستان.

المصدر: سبوتنيك