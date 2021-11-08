برلماني من حزب أردوغان: إيران تدفع المهاجرين إلى تركيا بإطلاق النار عليهم

قال برلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن إيران تدفع المهاجرين الأفغان إلى بلاده بإطلاق النار عليهم.

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جاء ذلك خلال مناقشة أعضاء اللجنة الفرعية للهجرة والاندماج المنشأة في إطار لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان التركي، التدابير على الحدود التركية الإيرانية.

وصرح نائب حزب العدالة والتنمية في أنطاليا، أتاي أوسلو، بأن "إيران تدفع المهاجرين إلى حدودنا بإطلاق النار" عليهم. وبحسب النائب فإن السلطات الإيرانية تقول للمهاجرين إن تركيا ستستقبلهم.

يذكر أن تركيا تبني جدارا على الحدود الإيرانية، من المقرر أن يغطي ثلث حدود تركيا مع إيران، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإبعاد اللاجئين الأفغان الذين يصلون الأراضي التركية عبر إيران.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد مطلع الشهر الجاري أن بلاده تتخذ كافة التدابير الضرورية لكبح موجة هجرة جديدة من أفغانستان ولا نية لديها بفتح أبوابها.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية