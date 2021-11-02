أردوغان: تركيا لن تفتح أبوابها أمام موجة هجرة جديدة من أفغانستان

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده تتخذ كافة التدابير الضرورية لكبح موجة هجرة جديدة من أفغانستان ولا نية لديها بفتح أبوابها.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي في ختام مشاركته في قمة زعماء الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بروما، إن تركيا لا ترى في الوقت الحالي احتمالية لحدوث موجة هجرة جماعية كبيرة من أفغانستان.

وأوضح أن الأرقام الرسمية تشير إلى وجود نحو 300 ألف مهاجر أفغاني على الأراضي التركية، لكن رغم ذلك هناك من يتحدث كما لو أن العدد أكبر بكثير.

وتابع: "نحن نتخذ تدابيرنا وفي هذه المرحلة لا نية لدينا لفتح أبوابنا أمام موجة هجرة كثيفة محتملة كهذه".

المصدر: "الأناضول"