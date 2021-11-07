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وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة يجتمع مع سفير الصين

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وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة يجتمع مع سفير الصين
@alemara_ar
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عقد وزير الخارجية في حكومة "طالبان" المؤقتة أمير خان متقي اجتماعا مع السفير الصيني لدى كابل وانغ يو، ركز على سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وذكرت حكومة "طالبان" في بيان نشر عبر حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد أن متقي ووانغ "استعرضا اللقاء الأخير بين وزيري خارجية البلدين، والعلاقات التجارية، وخاصة تصدير الصنوبر الأفغاني إلى الصين".

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وأضاف البيان أنه "بطلب من وزير الخارجية فقد تعهد الجانب الصيني بتوفير التسهيلات اللازمة في إصدار التأشيرات للتجار الأفغان".

كما عبر متقي عن الشكر للصين "على جهودها في تعزيز العلاقات السياسية والتجاربة بين البلدين".

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد عقد لقاء مع كبار المسؤولين في حكومة "طالبان"، بينهم متقي، في الدوحة في 26 أكتوبر الماضي، دعا خلاله الولايات المتحدة والدول الغربية لرفع العقوبات المفروضة على أفغانستان.

المصدر: RT

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