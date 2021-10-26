بالفيديو.. أمير خان متقي يقدم هدية لنظيره الصيني وانغ يي في الدوحة
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نشرت وكالة سبوتنيك أفغانستان، اليوم الثلاثاء تسجيل فيديو يظهر لحظة تقديم وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة أمير خان متقي هدية لنظيره الصيني وانغ يي في الدوحة.
وتجري اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية محادثات للوزيرين.
وأفاد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدته على "تويتر" أن "متقي سيجري لقاء هاما مع وزير الخارجية الصيني والوفد المرافق له. وسيتمحور هذا اللقاء حول المسائل السياسية والاقتصادية الهامة في العلاقات بين أفغانستان والصين".
المصدر: سبوتنيك أفغانستان + swissinfo
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