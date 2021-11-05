إغلاق الطرق السريعة والملاعب في بكين بسبب الضباب الكثيف الناتج عن التلوث

أغلقت الطرق السريعة والملاعب المدرسية في العاصمة الصينية بكين بسبب الضباب الكثيف الناتج عن التلوث، حيث تكثف الصين إنتاج الفحم وتواجه تدقيقا في سجلها البيئي.

وغطت طبقة كثيف من الضباب الدخاني مساحات كبيرة من شمال الصين اليوم الجمعة، مما أدى إلى انخفاض الرؤية في بعض المناطق إلى أقل من 200 متر، وفقا لتقرير الأرصاد الجوية في البلاد.

وألقت السلطات في بكين باللوم في التلوث على "الظروف الجوية غير المواتية وانتشار التلوث الإقليمي" حيث صدرت أوامر للمدارس في العاصمة، التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير، بوقف دروس التربية البدنية والأنشطة الخارجية.

كما تم إغلاق الطرق السريعة المؤدية إلى المدن الرئيسية بما في ذلك شنغهاي وتيانجين وهاربين بسبب ضعف الرؤية.

وبحسب محطة مراقبة في السفارة الأمريكية في بكين، فإن الملوثات في الهواء صباح اليوم في بكين، وصلت إلى مستويات تعرف بأنها "غير صحية بشكل كبير" لعامة السكان.

وأعلنت الصين في وقت سابق هذا الأسبوع أنها زادت إنتاج الفحم اليومي بأكثر من مليون طن لتخفيف نقص الطاقة الذي أجبر المصانع على الإغلاق في الأشهر الأخيرة، وتعهدت برفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ذروتها بحلول عام 2030 وخفضها إلى الصفر الصافي بحلول عام 2060.

المصدر: "أ ف ب"