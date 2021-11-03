بلغاريا تستعين بالجيش لوقف تدفق المهاجرين عبر تركيا

أعلنت وزارة الدفاع البلغارية أنها نشرت 350 جنديا و40 عربة عسكرية على طول حدودها الجنوبية مع تركيا، دعما لشرطة الحدود لوقف التدفق المتصاعد للمهاجرين القادين من تركيا.

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وستقوم السلطات البلغارية بإصلاح سياج الحدود الشائك الذي أصابته أضرار في بعض أجزائه، والذي كان قد أقيم قبل 5 سنوات لعرقلة دخول المهاجرين، ومعظمهم من سوريا، عبر الحدود من تركيا إلى بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وخلال هذا العام زاد عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين 3 أضعاف، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الداخلية البلغارية.

وتقع بلغاريا، التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة، على طريق يقطعه المهاجرون من الشرق الأوسط وأفغانستان، في طريقهم إلى أوروبا.

ولا يرغب معظمهم في البقاء ببلغاريا، أفقر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بل يستغلون بلغاريا فقط للمضي قدما الى دول غرب أوروبا الثرية.

المصدر: أ ب