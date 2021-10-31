التحالف العربي: مقتل 218 "متمردا" يمنيا في غارات خلال الأيام الماضية قرب مأرب

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، مقتل 218 "متمردا" يمنيا في غارات جوية للتحالف استهدفت خلال الأيام الثلاثة الماضية منطقتين قرب مدينة مأرب.

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وقال التحالف في بيان إنه "نفذ 57 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة في محيط مأرب خلال الساعات الـ72 الماضية، ما أدى إلى تدمير 24 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 218 عنصرا إرهابيا".

وكان التحالف قد أعلن عن ضربات جوية في محيط مأرب بشكل شبه يومي على مدى الأسبوعين الماضيين، قتل فيها أكثر من 2200 متمرد، بحسب التحالف.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: "أ ف ب".