 
مباشر
عاجل
الجزائر تعلن إفشال مخطط مؤامرة تعود إلى 2014

التحالف العربي يعلن تصفيته أكثر من 100 مقاتل حوثي في مأرب خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن تصفيته أكثر من 100 مقاتل حوثي في مأرب خلال 24 ساعة
AP Nariman El-Mofty
عناصر لجماعة الحوثيين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhzh

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه قتل خلال اليوم الأخير أكثر من 100 من عناصر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة مأرب وسط اليمن.

وأكد التحالف اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 19 عملية لاستهداف عتاد وعناصر للحوثيين في منطقة العبدية في مأرب.

وأعرب التحالف عن التزامه بدعم قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا و"حماية المدنيين العزل".

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن تدميره زورقين مفخخين تابعين للحوثيين جنوب البحر الأحمر.

المصدر: "واس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا