التحالف العربي يعلن تصفيته أكثر من 100 مقاتل حوثي في مأرب خلال 24 ساعة
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه قتل خلال اليوم الأخير أكثر من 100 من عناصر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة مأرب وسط اليمن.
وأكد التحالف اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 19 عملية لاستهداف عتاد وعناصر للحوثيين في منطقة العبدية في مأرب.
#عاجل#التحالف : نفذنا 19 عملية استهداف لعتاد وعناصر المليشيا بالعبدية خلال الساعات الـ24 الماضية.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) October 13, 2021
وأعرب التحالف عن التزامه بدعم قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا و"حماية المدنيين العزل".
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن تدميره زورقين مفخخين تابعين للحوثيين جنوب البحر الأحمر.
المصدر: "واس"
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