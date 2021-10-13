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التحالف العربي يعلن إحباط "هجومين وشيكين" من الحوثيين في البحر الأحمر

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن إحباط
Reuters Ahmed Yosri
المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأربعاء عن إحباطه "هجومين وشيكين" من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في جنوب البحر الأحمر.

وأكد التحالف، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تدمير زورقين مفخخين تابعين للحوثيين و"إحباط تنفيذ عمليتي هجوم وشيك"، محملا الجماعة المسؤولية عن انتهاك الاتفاق المبرم عام 2018 في السويد من خلال "إطلاق العمليات العدائية" من محافظة الحديدة في غرب اليمن.

وحذر التحالف من استمرار الحوثيين في "تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

ولم يعلن الحوثيون عن تنفيذهم أي عمليات اليوم.

المصدر: "واس"

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