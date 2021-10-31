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رئيس الصحة العالمية ووزير الخارجية الروسي يتفقان على ضرورة تعزيز هيكل الصحة العالمي

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رئيس الصحة العالمية ووزير الخارجية الروسي يتفقان على ضرورة تعزيز هيكل الصحة العالمي
Reuters
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبرييسوس، روما، 30 أكتوبر 2021
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أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، بلقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أثناء قمة G20 الحالية بروما، وباتفاقهما على ضرورة تعزيز هيكل الصحة العالمي.

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وكتب غيبريسوس، اليوم الأحد، في صفحته على "تويتر": "التقيت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أثناء قمة مجموعة العشرين بروما. واتفقنا على أنه يجب علينا تعزيز هيكل الصحة العالمي، بما في ذلك الدور المركزي لمنظمة الصحة العالمية لمنع الأخطار التي تهدد صحة الإنسان".

وأضاف أنه بحث مع الوزير الروسي الدورة الخاصة المرتقبة لجمعية الصحة العالمية المكرسة لوضع الاتفاقية الدولية بشأن الاستعداد للأوبئة والاستجابة لها. ومن المتوقع أن تجري هذه الدورة في نوفمبر القادم.

المصدر: تاس

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