لافروف وتشاووش أوغلو يبحثان بسط الاستقرار في جنوب القوقاز

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، لقاء السبت حيث تطرقا إلى بسط الاستقرار في منطقتي البلقان وجنوب القوقاز.

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والتقى لافروف وتشاووش أوغلو في روما على هامش قمة دول "G20"، حيث ركزا، حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية، "اهتماما خاصة على تنسيق جهود البلدين الرامية إلى مواصلة بسط الاستقرار للأوضاع في البلقان وجنوب القوقاز".

وذكر البيان أن لافروف وتشاووش أوغلو بحثا "إمكانية اتخاذ خطوات مشتركة خاصة بالإسهام في التسوية البوسنية بما في ذلك عبر استخدام أطر متعددة الأطراف".

كما أضافت الوزارة أنهما "تبادلا الآراء حول آفاق إطلاق الآلية الإقليمية 3+3 بهدف فك حصار الاتصالات الاقتصادية ومسارات النقل ودفع المشاريع متبادل المنفعة في مجال البنية التحتية بجنوب القوقاز".

وتطرق الجانبان كذلك إلى عدد من قضايا الأجندة الدولية والجوانب المحورية للعلاقات الثنائية.

المصدر: RT