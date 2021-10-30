الاتحاد الأوروبي يلغي التحذير السابق بشأن الطيران فوق إيران

رفعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية حالة التحذير بشأن الطيران في أجواء إيران، التي كانت قد فرضتها عقب استهداف الطائرة المدنية الأوكرانية في أجواء طهران قبل نحو عامين.

وحذرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية عقب إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية، في يناير 2020، جميع شركات الطيران الأوروبية من التحليق فوق إيران حتى إشعار آخر، وسمحت بالتحليق على ارتفاعات تزيد عن 25000 قدم (7600 متر) إذا لزم الأمر.

وقد مددت وكالة سلامة الطيران الأوروبية التحذير في يوليو من العام الماضي.

وقالت منظمة سلامة الطيران الأوروبية، عقب إسقاط الطائرة الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران، إن طائرات الركاب التي تحلق عبر المجال الجوي الإيراني قد تتعرض لخطر الاستهداف غير المقصود من قِبل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

واستهدف صاروخ أطلقته قوات الحرس الثوري الإيراني، طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، فجر الأربعاء 8 يناير سنة 2020، بعد دقائق فقط من إقلاعها من مطار طهران، وهو ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

المصدر: تسنيم