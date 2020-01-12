وكالة سلامة الطيران الأوروبية توصي بتفادي التحليق في أجواء إيران

أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (إياسا) شركات الطيران الأوروبية بالامتناع عن التحليق في مجال إيران الجوي لدواع أمنية، على خلفية أزمة إسقاط طائرة "بوينغ" الأوكرانية.

إقرأ المزيد

وأكدت الوكالة في بيان صدر عنها، أمس السبت، أنها قامت بمراجعة المخاطر على عمليات الطيران المدني في المجال الجوي الإيراني، في ظل اعتراف حكومة طهران بإسقاطها "بوينغ" الأوكرانية عن طريق الخطأ، ما أودى بأرواح 176 شخصا.

وتابعت "إياسا": "في ظل المعلومات المتوفرة، تكمن توصيتنا وسط الظروف الأمنية الحالية في ضرورة الامتناع عن التحليق فوق إيران على أي مرتفعات حتى إشعار آخر كإجراء احترازي".

ولفتت الوكالة إلى أن الوضع يتطور بوتائر متسارعة، مؤكدة أنها ستصدر تقييمات جديدة أوائل الأسبوع المقبل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد.

وكانت الوكالة قد أوصت قبل يومين حكومات الدول الأوروبية بمنع شركات طيرانها من التحليق في أجواء إيران على مرتفعات تقل عن 25 ألف قدم (أي 7620 مترا) لدواع أمنية.

واعترفت إيران، يوم أمس، بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، الأربعاء الماضي، أسقطت جراء "خطأ بشري"، أثناء تحليقها فوق موقع عسكري حساس تابع للحرس الثوري.

المصدر: أ ف ب + رويترز