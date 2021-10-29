أزمة "أوكوس" تخبو بين باريس وواشنطن

قال المتحدث باسم الحكومة لفرنسية، غابرييل أتال، إن فرنسا تعتزم استئناف التعاون مع الولايات المتحدة، مضيفا أن البلدين يشاركان في حل القضايا الرئيسية لكوكب الأرض.

وأكد أتال في تصريح صحفي، أنه "من الضروري استئناف تعاوننا الثنائي مع الأمريكيين، لأننا نتشارك معهم في حل القضايا التي تعتبر أساسية لكوكب الأرض، مثل المناخ ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل".

وشدد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية على أنه يتعين على فرنسا والولايات المتحدة استعادة الثقة في العلاقة التي قوضتها الفضيحة بعد اتفاق "أوكوس"، الذي وقعته الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، وإعلان الأخيرة عن إلغاء صفقة شراء غواصات من فرنسا تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار، واستبدالها بغواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية.

المصدر: نوفوستي