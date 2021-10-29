إدارة بايدن تدرس دفع 450 ألف دولار لأسر المهاجرين المنفصلة في عهد ترامب

تطور إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطة لدفع تعويضات بقيمة 450 ألف دولار لأسر المهاجرين التي انفصلت بسبب سياسة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في مجال الهجرة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن العمل على الخطة الجديدة يجري من قبل وزارة العدل، ووزارة الأمن الداخلي، ووزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن المبلغ قد يصل إلى 900 ألف دولار إذا تم فصل أحد الوالدين والطفل عند الحدود.

وقالت مصادر إن إجمالي المدفوعات لا يزال غير معروف، مع استمرار المفاوضات، مشيرة إلى أنه إذا تم العثور على عدد كاف من الآباء والأطفال، فقد تدفع الحكومة الأمريكية مئات الملايين من الدولارات لتعويض هذه العائلات عما مروا به.

وقد تبلغ القيمة الإجمالية للتعويضات أكثر من مليار دولار، وفي الوقت الحالي قدمت 940 أسرة مهاجرة طلبات الحصول على التعويضات.

وبموجب سياسة "عدم التسامح" التي انتهجها ترامب في عام 2018، والبرنامج التجريبي في عام 2017، تم فصل أكثر من 5600 طفل عن والديهم لمجرد أن والديهم عبروا الحدود معهم بشكل غير قانوني.

ولم يكن لدى إدارة ترامب نظام مطبق للم شمل العائلات التي انفصلت عنها بسرعة، وبحسب تقديرات البيت الأبيض فإن أكثر من 1000 عائلة ما زالت منفصلة عن بعضها البعض. وفي كثير من الحالات، تم ترحيل الوالدين إلى بلدانهم الأصلية، بينما ظل أطفالهم في الولايات المتحدة، هذا ولم يتم تحديد مكان أكثر من 300 من والدي الأطفال المنفصلين عن ذويهم.

المصدر: "وول ستريت جورنال" + nbc news