إدارة بايدن تنهي اعتقالات الهجرة الجماعية في مواقع العمل

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن سلطات الهجرة لن تنفذ اعتقالات جماعية للمهاجرين غير المصرح لهم في مواقع العمل، وأن الجهود ستركز على محاسبة أصحاب العمل "الاستغلاليين".

وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في مذكرة: "يجب أن تعطى الأولوية لمكافحة الأعمال غير القانونية التي يرتكبها أرباب العمل عديمي الضمير، الذين يدفعون أجورا للعمال دون المستوى المطلوب، ويتم إخضاعهم لظروف عمل غير آمنة وتسهيل الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال".

وأضاف: "يمكن أن يكون لجهودنا في تطبيق القانون في موقع العمل تأثير كبير على رفاهية الأفراد وعدالة سوق العمل" مشددا على أن "جهودنا يجب أن تركز على محاسبة أصحاب العمل عديمي الضمير الذين يستغلون العمال غير المسجلين".

و يعد هذا الإعلان خروجا عن سياسات الاعتقال المتعلقة بالهجرة التي اتبعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي استأنفت عمليات الاعتقال الكبيرة في مواقع العمل.

وفي صيف عام 2019، نفذت سلطات الهجرة والجمارك (ICE) أكبر عملية إنفاذ للهجرة في ولاية واحدة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث ألقت القبض على ما يقرب من 700 عامل غير مسجلين في مصانع تجهيز الأغذية في ولاية ميسيسيبي.

المصدر: CBS news