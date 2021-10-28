المحكمة العليا الأمريكية تلغي قرار تأجيل إعدام جون غرانت وجوليوس جونز

ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الخميس قرار تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينين المدانين جون غرانت وجوليوس جونز بولاية أوكلاهوما.

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ويسمح هذا القرار للولاية بالمضي قدما في تنفيذ أول إعدام لها منذ ست سنوات، حتى مع تراجع التأييد لعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة ودول العالم.

وكانت محكمة الاستئناف بالمنطقة العاشرة بالولايات المتحدة وافقت في وقت سابق على تعليق تنفيذ حكم الإعدام حتى النظر في الدعوى المرفوعة ضد السلطات في ولاية أوكلاهوما.

وشكك المدانان غرانت وجونز في سياسات عقوبة الإعدام التي تنفذها الحكومية المحلية، وعلى وجه الخصوص في استخدام مادة "الميدازولام"، وهو أحد المهدئات المستخدمة في الإعدام عن طريق الحقن.

وتم استخدام العقار في ما لا يقل عن 3 أحكام بالإعدام في الولايات المتحدة في عام 2014، فيما يقول معارضو استخدامه إنه "لا يسمح لأحد بالوصول إلى حالة اللاوعي العميقة بما يكفي لقتل المدان دون ألم، وبالتالي فهو غير مناسب".

المصدر: وكالات