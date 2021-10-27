القضاء الأمريكي يؤجل إعدام محكومين

وافقت محكمة الاستئناف بالمنطقة العاشرة بالولايات المتحدة على تعليق تنفيذ حكم الإعدام بسجينين حتى النظر في الدعوى المرفوعة ضد السلطات في ولاية أوكلاهوما.

ووفقا لوثائق المحكمة: "طالب الدفاع بانتظار قرار الاستئناف، ولتحقيق هذا الهدف، فإننا نوافق جزئيا على الطلب ونعلق قرارات التنفيذ الصادرة بحق جون غرانت وجوليوس جونز، اللذين تم تحديد يوم تنفيذ الحكم بحقهما في 28 أكتوبر و18 نوفمبر على التوالي".

ويشكك المدانان غرانت وجونز في سياسات عقوبة الإعدام التي تنفذها الحكومية المحلية، وعلى وجه الخصوص في استخدام مادة "الميدازولام"، وهو أحد المهدئات المستخدمة في الإعدام عن طريق الحقن.

وتم استخدام العقار في ما لا يقل عن 3 أحكام بالإعدام في الولايات المتحدة في عام 2014، ولكن الخطأ فيها، أن "استخدامه لا يسمح لأحد بالوصول إلى حالة اللاوعي العميقة بما يكفي لقتل المدان دون ألم، وبالتالي فهو غير مناسب".

المصدر: "نوفوستي"