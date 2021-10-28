بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي ملف حماية البيئة

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في جلسة مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، بحث المسائل المناخية عشية قمة المناخ الدولية في غلاسكو باسكوتلندا (بريطانيا).

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وقال بوتين: "تعرفون أنه من المتوقع أن يجري في بريطانيا في أوائل نوفمبر القادم مؤتمر دولي لشؤون حماية البيئة واستخدام الأراضي. وجدول أعمال المؤتمر واسع للغاية. وسنبحث معكم اليوم أيضا المسائل الخاصة بجدول الأعمال هذا".

ومن المتوقع أن يعقد مؤتمر المناخ في غلاسكو في نوفمبر القادم. وسيناقش في أعماله ممثلون من نحو 200 بلد، بمن فيهم رؤساء بلدان وحكومات وخبراء وناشطون. ومن المخطط أن يجري لقاء رؤساء البلدان في إطار مؤتمر غلاسكو في 1 و2 نوفمبر القادم. وسيستغرق المؤتمر أسبوعين. ومن المخطط أن تتم أثناء القمة المصادقة على الوثائق الخاصة بمسائل تخفيض الانبعاثات الحرارية وتحقيق مستوى الحياد الكربوني.

المصدر: نوفوستي