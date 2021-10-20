بوتين لن يحضر مؤتمر غلاسكو بشأن المناخ

أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يحضر مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ الذي ستستضيفه مدينة غلاسكو الاسكتلندية (المملكة المتحدة) مطلع شهر نوفمبر القادم.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس بوتين "لن يسافر إلى غلاسكو للأسف"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موسكو ستشارك بالتأكيد في المؤتمر القادم.

وأوضح بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان بوتين سيشارك في المؤتمر افتراضيا، أن الجانب الروسي لا يزال على اتصال مع منظمي تلك الفعالية الدولية بهدف تحديد صيغة مشاركته فيها، مؤكدا أن هناك العديد من العوامل الواجب مناقشتها.

وشدد المتحدث باسم الكرملين على أهمية القضايا المطروحة على أجندة مؤتمر المناخ القادم، لافتا إلى أنها تعد من أهم أولويات السياسة الخارجية الروسية.

المصدر: "تاس"