البرلمان الإيراني: الديون العراقية بلغت 7 مليارات دولار

قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني كاظم موسوي إن الديون العراقية المستحقة لبلاده، بلغت نحو 7 مليارات دولار.

وأكد أن العراق دولة صديقة لكن لا يجب أن تعامل طهران هكذا.

وصرح بأن ارتفاع التضخم والصعوبات المعيشية في إيران سببها ديون بغداد وبكين وموسكو التي لم تدفعها لإيران.

وقال: "لو أعادت العراق والصين وروسيا والدول غير المصدرة للنفط 20 مليار دولار من العملات إلى البلاد، لما واجه شعبنا المشاكل".

وردا على سؤال عما إذا كان موعد الإفراج عن الأموال الإيرانية في العراق قد تحدد، قال موسوي: "لم يتم تحديد موعد الإفراج، لكن يتعين عليهم إعادتها في النهاية".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية