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الولايات المتحدة.. إصابة شرطي و5 أشخاص في إطلاق نار بمركز للتسوق في أيداهو (صور + فيديو)

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الولايات المتحدة.. إصابة شرطي و5 أشخاص في إطلاق نار بمركز للتسوق في أيداهو (صور + فيديو)
Reuters
عناصر من الشرطة الأمريكية - أرشيف -
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قالت الشرطة الأمريكية في بويز بولاية أيداهو بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة إن مركزا تجاريا شهد يوم الاثنين إطلاقا للنار.

وأضافت أن خمسة أشخاص وضابط شرطة أصيبوا في إطلاق نار في المركز التجاري.

وحسب ما نشرته وسائل إعلام أمريكية، أكدت الشرطة أن شخصا واحدا رهن الاحتجاز.

ودعت قوات الأمن من الناس تجنب المنطقة، مؤكدة أنه ليس لديهم معلومات تشير إلى تهديدات إضافية.

ويقع مركز التسوق Boise Towne Square في أكبر مدينة في ولاية أيداهو ويعد أكبر مركز للتسوق في المدينة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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