الولايات المتحدة.. إصابة شرطي و5 أشخاص في إطلاق نار بمركز للتسوق في أيداهو (صور + فيديو)

قالت الشرطة الأمريكية في بويز بولاية أيداهو بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة إن مركزا تجاريا شهد يوم الاثنين إطلاقا للنار.

وأضافت أن خمسة أشخاص وضابط شرطة أصيبوا في إطلاق نار في المركز التجاري.

وحسب ما نشرته وسائل إعلام أمريكية، أكدت الشرطة أن شخصا واحدا رهن الاحتجاز.

ودعت قوات الأمن من الناس تجنب المنطقة، مؤكدة أنه ليس لديهم معلومات تشير إلى تهديدات إضافية.

ويقع مركز التسوق Boise Towne Square في أكبر مدينة في ولاية أيداهو ويعد أكبر مركز للتسوق في المدينة.

Shooting at Boise, Idaho mall; multiple injuries reported https://t.co/mIEwo4iALOpic.twitter.com/kskTB0s8F0 — New York Post (@nypost) October 25, 2021

⚠️🇺🇸#URGENT: Active shooter reported at Boise Towne Square Mall in Boise, Idaho#Boise l #ID

Police are confirming multiple people have been injured inside the mall. Footage from the scene shows shoppers running from exit doors.

More information as soon as it becomes available! pic.twitter.com/gx7Aj9kLFE — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 25, 2021

Breaking: Multiple injuries following reports of shots fired at Boise Towne Square Mall in Boise, Idaho. One person is in custody. pic.twitter.com/5baStQFkKr — PM Breaking News (@PMBreakingNews) October 25, 2021

المصدر: وسائل إعلام أمريكية