الإعلام الإيراني يكشف تفاصيل الاجتماع المرتقب لدول جوار أفغانستان

كشفت وسائل إعلام إيرانية تفاصيل حول المشاركين في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني الذي تستضيفه طهران الأربعاء المقبل.

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ونقل الاعلام الإيراني عن مصادر في وزارة الخارجية أن وزراء خارجية كل من إيران وأوزبكستان وطاجيكستان و تركمنستان وباكستان سيحضرون الاجتماع.

وحسب المصادر فإن وزير خارجية الصين سيشارك في الاجتماع عبر الفيديو، فيما أن مستوى تمثيل روسيا في الاجتماع لم يحدد بعد.

وذكرت المصادر أن طهران لم توجه دعوة لحركة "طالبان" للمشاركة في الاجتماع. وأمس الأحد أكدت "طالبان" أنها لن تشارك في اجتماع طهران.

من جانبه، أكد ضمير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير الدائرة الآسيوية الثانية بالخارجية الروسية، مشاركة روسيا في الاجتماع الوزاري حول أفغانستان في طهران، مشيرا إلى أنه يجري البحث حاليا في إمكانية إلقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف كلمة في هذا المحفل.

المصدر: RT