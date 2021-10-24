وكالة: "طالبان" لن تحضر مؤتمر طهران

أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان عدم مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ⁧أفغانستان⁩ المقرر في طهران⁩ الأربعاء القادم.

وأكد مسؤول في الحركة بتصريح لـ"سبوتنيك" أن الحركة لن تشارك في اجتماع طهران.

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وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر في الخارجية، بأن طهران لا تنوي الاعتراف بحركة "طالبان" قبل تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وأشارت إلى أن "طالبان" ليست على قائمة المدعوين إلى اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني في طهران، المقرر الأربعاء".

وكانت الأطراف المشاركة في محادثات صيغة موسكو حول أفغانستان أكدت ضرورة التعاون مع "طالبان"، مشددة مع ذلك على ضرورة أن تتخذ الحركة إجراءات تخدم تشكيل حكومة أفغانية شاملة.

تجدر الإشارة إلى أنه من الشروط المسبقة لبلدان الجوار الأفغاني للاعتراف بـ"طالبان"، تشكيل حكومة شاملة، واحترام حقوق المواطنين الأفغان، ونبذ العنف والتطرف.

المصدر: وكالات