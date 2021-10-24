الخارجية الروسية تنشر فيديو بهاشتاغ للافروف في الذكرى الـ76 لتبنّي ميثاق الأمم المتحدة

نشرت وزارة الخارجية الروسية فيديو مدته 5 دقائق على شبكات التواصل الاجتماعي تضمن نداءات لدعم مبادئ الأمم المتحدة في الذكرى الـ76 لتبنّي ميثاقها.

وشارك في الفعالية دبلوماسيون روس وأجانب وسياسيون وشخصيات عامة، وطلاب من جميع أنحاء العالم، في الذكرى الـ76 لتبنّي ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ.

ونشر المقطع تحت هاشتاغ "قواعدنا هي ميثاق الأمم المتحدة #NashRulesUnCharter" الذي اقترحه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وقال لافروف حينها: "نحن جميعا في قارب واحد ومن مصلحتنا المشتركة أن نتمسك بحزم بأمواج السياسة العالمية. نحن مختلفون، لكن هذا لا ينبغي أن يمنعنا من العمل لصالح شعوبنا والبشرية جمعاء".

ويحتفل العالم اليوم بالذكرى الـ76 لميثاق الأمم المتحدة، حيث شارك في حملة اليوم موظفو البعثات الدبلوماسية الروسية، الممثلون الدائمون لدى الأمم المتحدة واليونسكو عن الصين وبيلاروس وفنزويلا وسوريا، وكذلك دبلوماسيون من النمسا وأوغندا ومنغوليا ومقدونيا الشمالية، وانضم إليهم أيضا المدير العام لمنظمة نداء جنيف الإنسانية، آلان ديليترو، ورئيس وزراء اليابان السابق يوكيو هاتوياما.

وتم تحديد يوم الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 1947 ويقام الاحتفال بهذه المناسبة سنويا منذ عام 1948.

وفي عام 1971، أوصت الجمعية العامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاحتفال بهذه المناسبة على المستوى الوطني.

المصدر: "تاس"