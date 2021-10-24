" قواعدنا هي ميثاق الأمم المتحدة".. موسكو ترفض محاولات مراجعة أهم الوثائق الأممة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الامتثال لميثاق الأمم المتحدة يعتبر ضروريا لمنع وقوع حروب عالمية جديدة وضمان تطور البشرية.

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جاء ذلك في بيان له وزعته البعثة الروسية لدى المنظمة الدولية اليوم الأحد بمناسبة حلول "يوم الأمم المتحدة".

وقال نيبينزيا: "وضع الآباء المؤسسون للأمم المتحدة في ميثاقها الأهداف والمبادئ الأساسية للتفاعل بين الدول. والالتزام بها هو الطريق الوحيد أمام البشرية للتقدم نحو بناء عالم أكثر عدلا وازدهارا وأمانا، ومنع نشوب حروب عالمية جديدة".

وتابع: "اليوم نشهد محاولات متزايدة لمراجعة أحكام القانون الدولي المنصوص عليها في الميثاق، والترويج لما يسمى النظام القائم على القواعد. ومهمتنا المشتركة هي الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة. ونعيد التأكيد على التزامنا الكامل بالدور المركزي والتنسيقي للأمم المتحدة في الشؤون الدولية ونعلن أن قواعدنا هي ميثاق الأمم المتحدة".

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في 31 أكتوبر 1947 أن يكون 24 أكتوبر "يوم الأمم المتحدة"، ويجري إحياؤه سنويا منذ العام 1948. لم يتم اختيار هذا التاريخ للاحتفال بيوم الأمم المتحدة عن طريق الصدفة، لأن في مثل هذا اليوم عام 1945 دخل ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ.

وفي عام 1971 أوصت الجمعية العامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاحتفال به على المستوى الوطني

المصدر: "تاس"