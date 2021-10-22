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واشنطن تبحث مع إسرائيل تصنيفها مؤسسات حقوقية فلسطينية "منظمات إرهابية"

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واشنطن تبحث مع إسرائيل تصنيفها مؤسسات حقوقية فلسطينية
Reuters
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة ستتواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تصنيف تل أبيب 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية "منظمات إرهابية".

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وأضاف برايس اليوم الجمعة، أن واشنطن لم تتلق تحذيرا مسبقا بشأن التصنيف، وهي خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان.

وتابع: "سوف نتواصل مع شركائنا الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أساس التصنيف".

وصنف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ست مؤسسات حقوقية فلسطينية "إرهابية"، حسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية اليوم الجمعة.

والمؤسسات المصنفة هي "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء". 

المصدر: رويترز+"جيروزاليم بوست"

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