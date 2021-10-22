إسرائيل تصنف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية"

صنف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها "إرهابية"، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم الجمعة.

والمؤسسات المصنفة هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

وقالت وزارة القضاء في بيان إن هذه المؤسسات "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وإنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من 200 مليون يورو من عدة دول أوروبية، وأن عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بطرق مختلفة، حتى أن بعضهم كان متورطا في قتل الإسرائيلية رينا شنراف. ومع ذلك، الحكومات المتلاحقة تجاهلت لسنوات هذه الوقائع".

وقال جيرالد شتاينبرغ، رئيس منظمة NGO Monitor إنه على الرغم من أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي منظمة إرهابية معلنة في الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا والاتحاد الأوروبي، فقد استمرت العديد من الحكومات الأوروبية في الاستثمار في المنظمات غير الحكومية المرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لمدة 20 عاما، مستغلة أموال دافعي الضرائب بشدة".

المصدر: "جيروزاليم بوست"