فاوتشي: بالإمكان أخذ جرعة معززة من نفس اللقاح أو من غيره لكن الأصلي أفضل لو كان متاحا

قال كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي إنه بالإمكان أخذ جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 مختلفة عن نوع الجرعة السابقة لكنه أوصى بأخذ اللقاح الأصلي إن كان متاحا.

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وقال فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في مقابلة مع "سي.إن.إن": "نوصي بشكل عام أن تكون الجرعة المعززة من النوع الذي تلقيته في البداية".

وأضاف "لكن لسبب أو لآخر ربما تفرض ظروف مختلفة نفسها، سواء فيما يتعلق بمدى توافر النوع أو لمجرد أسباب شخصية، حينها بوسعك أن تتلقى نوعا مغايرا".

وأوصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الخميس السكان بأخذ جرعات معززة من لقاح كوفيد-19 بالنسبة لمن تلقوا جرعات "موديرنا" و"جونسون آند جونسون" وقالت إن بالإمكان اختيار لقاح مختلف عما تلقوه سابقا.

وفتحت التوصيات الباب أمام متلقي جرعة "جونسون آند جونسون" الواحدة لأخذ جرعة من لقاح "فايزر" أو "موديرنا" اللذين أظهرا قدرا أكبر من الحماية في العديد من الدراسات.

المصدر: رويترز