خبير أمريكي: عدم الحصول على اللقاح سيخلق موجة كورونا خامسة

حذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، من أن الأمريكيين غير المطعمين قد يشكلون تهديدا لتقدم البلاد في مواجهة جائحة كورونا، مما قد يخلق موجة خامسة من الوباء.

وقال فاوتشي في مقابلة مع "فوكس نيوز": "المشكلة أنه لا يزال لدينا ما يقرب من 66 مليون شخص مؤهل للتطعيم ولم يتم تطعيمهم"، مشيرا إلى أنه "إذا لم نبل بلاء حسنا في هذا الصدد، فهناك دائما خطر وجود فيروس منتشر بشكل كبير، وإذا لم تتناقص حالات الإصابة، فهناك خطر عودة ظهور موجات جديدة".

ورأى فاوتشي أنه "كان يمكن الوقاية من انتشار موجة جديدة من كوفيد-19"، مضيفا: "كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم قل احتمال حصول زيادة جديدة في حالات الإصابة في فصل الشتاء".

ووفقا لبيانات من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن 77 بالمائة من الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما وما فوق قد تم تطعيمهم جزئيا على الأقل، بينما تم تطعيم 67 بالمائة بشكل كامل.

المصدر: The Hill