وفاة كولن باول وزير الخارجية الأمريكي السابق بعد إصابته بفيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rj88
توفي، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي السابق، كولن باول، بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.
وأعلنت أسرة وزير الخارجية السابق في بيان على "فيسبوك" أن "الجنرال كولين باول ... توفي هذا الصباح بسبب مضاعفات تتعلق بكوفيد-19".
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.