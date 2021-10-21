الكرملين يعلق على قضية تسجيل "سبوتنيك V" في أوروبا

عبر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن توقع الكرملين أن يتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في أوروبا، معتبرا أنه ليس أمام ذلك إلا "شكليات فنية".

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "نتوقع أن (العمل على تسجيل اللقاح الروسي في أوروبا) سيكتمل وأن لقاحنا سيحصل على التسجيل الذي كان يجب أن يناله من وجهة نظرنا منذ وقت طويل".

وتابع: "كما كان من قبل، يتحدث المنظم الأوروبي عن نقص بعض المعلومات، ووزارة الصحة لدينا والإدارات الأخرى والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كلها تعمل على هذا الموضوع، لذلك نتحدث الآن عن شكليات فنية فقط، سيتم التغلب عليها".

واعتبر بيسكوف إن الكرملين لا يرى أي إمكانية وأي ضرورة لتسخير موارده للإسراع في عملية اعتماد لقاح "سبوتنيك V" في أوروبا، وأضاف: "هناك بعض الخلافات التكنولوجية بشأن اكتمال الوثائق والمعلومات المقدمة من جانبنا، كي يتم تسجيل لقاحنا، من قبل وكالة أوروبية ذات صلة. والعمل جار في هذا الصدد".

وأشار بيسكوف إلى أن عملية الاعتراف المتبادل بين روسيا وأوروبا بالتطعيم ضد كورونا قد تكون أسرع من تسجيل "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي، وقال: "بالتوازي مع ذلك، هناك عملية اعتراف متبادل بالتطعيم، وهي عملية مختلفة، تجري في إطارها وزارة الصحة لدينا مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. ويمكن التعويل على ديناميكيات أكثر سرعة فيما يخص الاعتراف المتبادل بتلقي التطعيم ما سيسمح لمواطنينا المطعمين بلقاحاتنا، بالتنقل بحرية عبر الاتحاد الأوروبي".

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وأكد بيسكوف أنه ليس لدى الكرملين أي أسئلة للإدارات الروسية المعنية بعملية تسجيل اللقاحات في الاتحاد الأوروبي والاعتراف المتبادل بالتطعيمات مع أوروبا، "فهي تفعل كل شيء بشكل صحيح وفي الوقت المناسب".

وفي وقت سابق اليوم الجميس، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن "مصدر مطلع" أنه من غير المرجح أن تقرر وكالة الأدوية الأوروبية في اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا من عدمه، حتى الربع الأول على الأقل من عام 2022.

المصدر: "نوفوستي"