"رويترز": وكالة الأدوية الأوروبية قد تتخذ قرارا بشأن "سبوتنيك V" مطلع 2022

ذكرت وكالة "رويترز" أنه من غير المرجح أن تقرر وكالة الأدوية الأوروبية في اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا من عدمه، حتى الربع الأول على الأقل من عام 2022.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع قوله إن صدور قرار وكالة الأدوية الأوروبية "بحلول نهاية العام الحالي أصبح الآن مستحيلا تماما"، لأن بعض البيانات المطلوبة للمراجعة لا تزال ناقصة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لحساسية الموضوع، إنه إذا تلقت وكالة الأدوية الأوروبية البيانات المطلوبة بحلول نهاية نوفمبر، فإنها "قد تتخذ قرارا في الربع الأول من العام المقبل".

وكان من المتوقع سابقا أن الوكالة، التي أطلقت مراجعتها الرسمية للقاح الروسي في مارس، ستقرر في مايو أو يونيو في ما إذا كانت ستوافق على استخدام اللقاح الروسي في أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت نتائج تجارب المرحلة الثالثة المنشورة في مجلة The Lancet في فبراير، أن نسبة فعالية لقاح "سبوتنيك V" تبلغ 92% تقريبا. وقالت روسيا لاحقا إن اللقاح فعال بنسبة 83% تقريبا ضد متحور "دلتا".

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ويستخدم "سبوتنيك V" على نطاق واسع في روسيا كما تم اعتماده للاستخدام في أكثر من 70 دولة. وأكد المصدر أنه لا يوجد سبب للشك في فعالية "سبوتنيك V" أو سلامته.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن اللقاح الروسي لا يزال قيد المراجعة الدورية حتى يتوفر دليل كاف لتقديم طلب لترخيص التسويق رسميا.

وقالت الوكالة في سبتمبر الماضي إنها تنتظر المزيد من البيانات عن "سبوتنيك V" قبل أن تتمكن من المضي قدما في مراجعته.

وأعلن مطورو "سبوتنيك V" أمس الأربعاء أن منظمة الصحة العالمية أكدت دخول دراسته المرحلة الختامية، مشيرين إلى أن لجنة المفتشين ستزور روسيا قريبا لتحضير الوثائق.

المصدر: "رويترز"