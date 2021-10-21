سنودن يغرد بالفارسية ويحدث صدى في إيران

أثار موظف الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن موجة تساؤلات وافتراءات في إيران، بنشره تغريدة غامضة باللغة الفارسية على حسابه في "تويتر".

ونشر سنودن عبر "تويتر" اليوم مثلا فارسيا ينص على أن "في الحيطان فئران ولها آذان".

ولم يقدم سنودن أي توضيحات بشأن ما يقصده بهذه التغريدة، ما أثار افتراءات في وسائل الإعلام بأن تسريبات حساسة ربما في انتظار مسؤولين أو شخصيات بارزة في هذا البلد.

ويواجه سنودن المقيم في روسيا اتهامات جنائية بالتجسس في الولايات المتحدة، بسبب تسريبه إلى وسائل الإعلام في يونيو 2013 بيانات سرية للغاية كشفت تفاصيل حساسة للأنشطة التجسسية التي تمارسها وكالة الأمن القومي الأمريكية بحق مواطني العديد من الدول.

المصدر: RT