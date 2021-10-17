مصدر: كرزاي وعبد الله عبد الله يدعوان للمشاركة في مشاورات "صيغة موسكو" حول أفغانستان

دعا الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله، للمشاركة في مشاورات "صيغة موسكو" حول أفغانستان المزمع إجراؤها في 20 أكتوبر.

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جاء ذلك في خبر مقتضب نشرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية على صفحتها في "تويتر" اليوم الأحد، نقلا عن مصدر قريب من عبد الله.

وفي وقت سابق أكدت حركة "طالبان" الأفغانية مشاركتها في الدورة الجديدة من مشاورات "صيغة موسكو" التي تستضيفها العاصمة الروسية الأربعاء المقبل.

A source close to Abdullah Abdullah, chairman of the reconciliation council, said that former president Hamid Karzai and Abdullah were invited to the Moscow meeting due to be held this week.#TOLOnewspic.twitter.com/nVEqSWGJvi — TOLOnews (@TOLOnews) October 17, 2021

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال يوم الثلاثاء الماضي إن موسكو تنتظر ردودا من المدعوين للمشاركة في هذا اللقاء. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المشاركين في اللقاء سيناقشون موضوع تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، إلى جانب موضوع احترام حقوق الإنسان في هذا البلد.

المصدر: "طلوع نيوز" + وكالات