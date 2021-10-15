"طالبان" تؤكد مشاركتها في لقاء "صيغة موسكو" حول أفغانستان في 20 أكتوبر

أكدت حركة "طالبان" الأفغانية مشاركتها في المشاورات حول أفغانستان التي ستجري في 20 أكتوبر ضمن لقاءات "صيغة موسكو" في العاصمة الروسية.

د ریس الوزراء مرستیال محترم مولوی عبدالسلام حنفی صاحب په مشري به د اسلامي امارت لوړ رتبه پلاوی د ماسکو په راروانه غونډه کی ګډون کوي، او په ماسکو کي به د بېلابېلو هیوادو له استازو سره د علاقي وړ موضوعاتو په اړه خبري کوي. pic.twitter.com/aRAVCWenrx — Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) October 15, 2021

وكتب عبد القهار بلخي المتحدث باسم وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة (غير المعترف بها دوليا) المنبثقة عن "طالبان"، على صفحته في "تويتر" أن وفدا رفيع المستوى من "الإمارة الإسلامية" (تسمية تستخدمها "طالبان" للإشارة إلى أفغانستان) برئاسة نائب رئيس الوزراء مولوي عبد السلام حنفي سيحضر اللقاء المقبل في موسكو "وسيجري محادثات في موسكو مع ممثلي مختلف الدول حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال يوم الثلاثاء الماضي إن موسكو تنتظر ردودا من المدعوين للمشاركة في هذا اللقاء "بمن فيهم ممثلو حركة طالبان الذين ننتظر ردهم". وأعرب الوزير عن أمله أن يعي قادة الحركة بأهمية هذا اللقاء.

من جهتها ذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا أن المشاركين في لقاء "صيغة موسكو" سيناقشون موضوع تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان إلى جانب موضوع احترام حقوق الإنسان في هذا البلد.

المصدر: RT + وكالات روسية