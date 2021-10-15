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"طالبان" تؤكد مشاركتها في لقاء "صيغة موسكو" حول أفغانستان في 20 أكتوبر

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Twitter@QaharBalkhi
نائب رئيس حكومة "طالبان" عبد السلام حنفي
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أكدت حركة "طالبان" الأفغانية مشاركتها في المشاورات حول أفغانستان التي ستجري في 20 أكتوبر ضمن لقاءات "صيغة موسكو" في العاصمة الروسية.

وكتب عبد القهار بلخي المتحدث باسم وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة (غير المعترف بها دوليا) المنبثقة عن "طالبان"، على صفحته في "تويتر" أن وفدا رفيع المستوى من "الإمارة الإسلامية" (تسمية تستخدمها "طالبان" للإشارة إلى أفغانستان) برئاسة نائب رئيس الوزراء مولوي عبد السلام حنفي سيحضر اللقاء المقبل في موسكو "وسيجري محادثات في موسكو مع ممثلي مختلف الدول حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال يوم الثلاثاء الماضي إن موسكو تنتظر ردودا من المدعوين للمشاركة في هذا اللقاء "بمن فيهم ممثلو حركة طالبان الذين ننتظر ردهم". وأعرب الوزير عن أمله أن يعي قادة الحركة بأهمية هذا اللقاء.

من جهتها ذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا أن المشاركين في لقاء "صيغة موسكو" سيناقشون موضوع تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان إلى جانب موضوع احترام حقوق الإنسان في هذا البلد.

المصدر: RT + وكالات روسية

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