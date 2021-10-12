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لافروف: ننتظر ردا من "طالبان" بشأن لقاء "صيغة موسكو" حول أفغانستان

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لافروف: ننتظر ردا من
Sputnik Sergey Guneev
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تنتظر ردا من حركة "طالبان" على دعوة للمشاركة في لقاء حول أفغانستان يزمع عقده في موسكو.

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وقال لافروف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لقد تم تحديد يوم 20 أكتوبر موعدا للقاء صيغة موسكو، وهو قيد التحضير. نتلقى الآن ردودا من المدعوين للمشاركة في هذا اللقاء بمن فيهم ممثلو حركة طالبان الذين ننتظر ردهم. آمل أنهم يعون بأهمية هذه الفعالية".

وفي 7 أكتوبر كشف ضمير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن الأفغاني أن روسيا ستوجه دعوة إلى حركة "طالبان" للمشاركة في لقاء ضمن إطار "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان في 20 أكتوبر الحالي، دون أن يحدد مستوى تمثيل الحركة (المحظورة رسميا في موسكو باعتبارها منظمة إرهابية) في اللقاء.

المصدر: "نوفوستي"

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