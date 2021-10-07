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الخارجية: روسيا ستدعو ممثلي طالبان للمشاركة في صيغة موسكو حول أفغانستان

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الخارجية: روسيا ستدعو ممثلي طالبان للمشاركة في صيغة موسكو حول أفغانستان
Sputnik
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قال زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، للصحفيين اليوم الخميس إن السلطات الروسية، ستدعو ممثلي طالبان للمشاركة في صيغة موسكو حول أفغانستان.

وذكر كابولوف، الذي يشغل كذلك منصب مدير الدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية، أن جلسة الفعالية ستعقد يوم 20 أكتوبر.

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وأضاف كابولوف، خلال رده على سؤال حول دعوة ممثلي طالبان: "نعم، سنوجه دعوة لهم".

ولكن المبعوث الروسي، لم يحدد في ذات الوقت، مستوى تمثيل الحركة خلال الفعالية.

المصدر: تاس

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