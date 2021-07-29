كابولوف: حوار موسكو مع واشنطن حول أفغانستان يتطور بشكل إيجابي

قال زامير كابولوف مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، إن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة حول أفغانستان، يتطور عموما بشكل إيجابي.

وأضاف كابولوف، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان: "بشكل عام، يتطور هذا الحوار بشكل إيجابي، نحن على اتصال دائم عبر الهاتف مع زميلي زلماي خليل زاد، الموجود حاليا في واشنطن".

وتشهد أفغانستان حاليا مواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق واسعة ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة. وتزداد حدة التوتر في أفغانستان على خلفية وعود الإدارة الأمريكية بإنهاء عملية سحب قواتها من الأراضي الأفغانية قبل 11 سبتمبر القادم. وكان ممثلون عن واشنطن وعن حركة طالبان وقعوا في الدوحة في عام 2020 أول اتفاقية سلام منذ 18 عاما من الحرب. وتقضي هذه الاتفاقية بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا وبدء الحوار الأفغاني الداخلي بعد تبادل الأسرى.

المصدر: نوفوستي