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مصرع 6 أشخاص وفقدان آخر جراء غرق زورق في البرازيل

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مصرع 6 أشخاص وفقدان آخر جراء غرق زورق في البرازيل
Reuters CESAR OLMEDO
صورة من الأرشيف
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أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وفقد آخر جراء غرق زورق في نهر الباراغواي بجنوب البرازيل.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الزورق غرق يوم الجمعة بسبب العاصفة في المنطقة على بعد 10 كيلومترات عن مدينة كورومبا.

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وعثرت فرق الإغاثة عن 6 جثث، وتمكنت من إنقاذ 14 شخصا، بينما لا يزال شخص آخر في عداد المفقودين. وكان معظم الضحايا من سكان مدينة ريو فيردي بجنوب البرازيل.

ويشارك في أعمال الإغاثة أفراد القوات البحرية البرازيلية وخبراء الغوص وأجهزة الطوارئ المحلية.

المصدر: "نوفوستي"

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